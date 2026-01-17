Comitato Regioni in Europa l' Umbria tra i relatori del documento su energia-clima | le priorità e gli obiettivi

Il Comitato delle Regioni in Europa ha pubblicato un documento che evidenzia le priorità dell’Umbria nel settore energia e clima. La regione partecipa come relatrice al progetto, focalizzandosi sulla realizzazione del Green Deal a livello territoriale. Le strategie principali sono la definizione di regole chiare, l’attuazione di un’economia circolare e il rafforzamento delle politiche ambientali a livello locale.

Trasformare l’ambizione del Green Deal in realtà amministrativa nei territori, con regole certe e puntando su un’economia circolare di mercato: sono queste le tre ambizioni-strategie che stanno alla base del Working Document su cui sta lavorando la Regione Umbria presso la Commissione ENVE (Ambiente, cambiamenti climatici ed energia) del Comitato delle Regioni. La commissione vede due cariche umbre in prima linea sul documento da elaborare per il parere sull’EIR 2025 (European Implementation Review): la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, nel ruolo di relatrice, e l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, in veste di esperto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Umbria e futuro, la Regione presenta il documento di governo 2026-28: le priorità e gli investimenti Leggi anche: Clima, l’Europa annacqua gli obiettivi al 2040 ma il Green Deal resta in piedi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bruxelles, incontro tra Regione Umbria e Comitato delle Regioni: al centro Pnrr, Zes e politiche europee; Proietti e De Luca incontrano Kata Tütto a Bruxelles; Zes, a Bruxelles il piano per modificarla: zone ristrette individuate in tutti i territori; Porano, Elena Brunori nuovo assessore e vice Sindaco. L'Umbria protagonista in Europa sull'ambiente - Trasformare l'ambizione del green deal in realtà amministrativa nei territori, superando la frammentazione attuale e puntando decisamente su un'economia circolare di mercato è stato il cuore del worki ... ansa.it

Ambiente, l'Umbria protagonista in Europa: incontri bilaterali a Bruxelles in preparazione del parere sul nuovo EIR 2025 per conto del Comitato delle Regioni. Proietti e De ... - La Presidente della Regione Stefania Proietti (relatrice) e l'Assessore Thomas De Luca (esperto): "Colmare il gap attuativo, stop alla burocrazia inutile e sostenibilità sociale. umbrianotizieweb.it

Proietti e De Luca incontrano Kata Tütto a Bruxelles - La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l'assessore regionale all'Ambiente Thomas De Luca hanno incontrato a Bruxelles Kata Tütto, presidente del Comitato europeo delle Regioni. ansa.it

