Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati sia di giorno che di sera
Con l’arrivo del freddo, il cardigan si conferma un elemento fondamentale nei look invernali. Versatile e pratico, permette di creare outfit a strati, ideali sia di giorno che di sera. Questo capo, tra i must dell’inverno 2026, combina comfort e stile, offrendo numerose possibilità di abbinamento. Scopri come indossarlo con semplicità, valorizzando le tendenze di stagione e affrontando il freddo con eleganza.
Il cardigan è il capo must have dell'inverno 2026. Caldo e comodo, si adatta a ogni look ed è il pezzo cozy da utilizzare in inverno per difendersi dal freddo con stile. Ecco i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti e i modelli più belli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
