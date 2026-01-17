Come stanno i tanti infortunati in casa Napoli | le parole di Conte e Stellini

Le condizioni dei giocatori infortunati del Napoli sono al centro delle recenti dichiarazioni di Conte e Stellini. Dopo il match contro il Sassuolo, si teme un aumento dei contagi di infortunio tra i calciatori azzurri, che potrebbe influire sulla disponibilità della rosa. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti ufficiali per comprendere l’entità degli infortuni e le ripercussioni sulla squadra.

Come stanno gli infortunati del Napoli? La squadra azzurra rischia di veder aumentare i calciatori in infermeria dopo il match con il Sassuolo. Rrahmani e Politano, infatti, hanno accusato problemi fisici. Della situazione generale ne hanno parlato Antonio Conte, particolarmente criptico prima del match ai microfoni di Dazn, e il suo vice Cristian Stellini nel corso della conferenza stampa post partita. "Lukaku e Anguissa? Dovete chiederlo al dottore. Il settore medico sa benissimo quale è il punto chiaro. Io faccio l'allenatore e dovete chiedere al dottore. Non abbiamo informazioni. Neres? Se non c'è, significa che non sta bene.

