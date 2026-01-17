Come raccontare lo sport Parata di stelle e di campioni Credere nel talento dei giovani

Lo sport è un universo di passione, impegno e talento, che unisce generazioni e promuove valori fondamentali. Raccontare le imprese di atleti e giovani promesse permette di valorizzare discipline come atletica, basket e rugby. Attraverso strategie mirate e una comunicazione efficace, si può contribuire al rilancio del calcio giovanile e alla preparazione per eventi internazionali, favorendo una crescita sostenibile e una maggiore attenzione alle discipline sportive in Italia.

Come ci si prepara per eventi importanti come un'Olimpiade, come si può rilanciare il calcio giovanile in Italia, qual è la ricetta per garantire più visibilità a discipline come atletica, basket rugby. Anche la seconda giornata di Italia Sport Summit, l'evento organizzato al Principino per gli 80 anni della Stampa sportiva italiana (Ussi) è stata foriera di temi e di idee molto interessanti. L'olimpionico della staffetta 4x100 Filippo Tortu ha raccomandato ai giovani in sala la filosofia del lavoro, l'attenzione a quei particolari solo apparentemente banali. "Talento e allenamento vanno di pari passo e il sacrificio non deve essere un peso".

