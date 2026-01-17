Ida Marie Hagen si impone nell’Individual Compact di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La atleta norvegese conferma il suo vantaggio, superando le concorrenti e portando tre italiane tra le prime venti. Un risultato che testimonia l’equilibrio e la competitività della disciplina a livello internazionale.

Ida Marie Hagen non lascia scampo alle avversarie e vince ancora, imponendosi nell’ Individual Compact di Oberhof valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Settima affermazione stagionale su otto gare disputate per la norvegese, che raggiunge quota 24 successi individuali in carriera nel circuito maggiore e consolida la sua leadership in classifica generale volando a +170 sulla prima inseguitrice. La 25enne scandinava ha fatto la differenza come di consueto sugli sci stretti, recuperando quattro posizioni nel segmento di fondo sulla distanza dei 5 chilometri e trionfando con un vantaggio di 7? sulla padrona di casa tedesca Nathalie Armbruster e 14? sulla finlandese Minja Korhonen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Hagen vince anche l’Individual Compact di Oberhof. Tre azzurre nelle 20

