La prima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si svolge a Oberhof, con la competizione che apre il weekend. La gara inizia con il salto dal Normal Hill tedesco, con Alexa Brabec in testa nella Compact Race. Le atlete italiane sono lontane dalle posizioni di vertice, mentre l'attenzione è rivolta alla prima prova stagionale di questa disciplina.

Prima gara del weekend in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Nella mattinata italiana in scena il salto dal Normal Hill tedesco. In testa troviamo la statunitense Alexa Brabec, con 103,5 metri e 132,9 punti totali. La norvegese Ingrid Laate, in testa nel PCR di ieri, è seconda a 129,8 punti con 95,5 metri, frutto anche di un salto da una stanga inferiore che non ha portato i risultati attesi. Per lei 6” di ritardo (distacchi prestabiliti nella Compact). Terza posizione per la finlandese Minja Korhonen, a completare la top-5 la tedesca Nathalie Armbruster e la norvegese Ida Marie Hagen, che con i suoi 22” di ritardo risulta sicuramente la favorita per il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: Alexa Brabec guida la Compact Race, italiane lontane

