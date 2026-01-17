L'agente di Donnarumma ha annunciato un cambio di programma che cambia le carte in tavola. Il portiere, inizialmente considerato un possibile sostituto di Sommer all’Inter, potrebbe non trasferirsi in Serie A come previsto. Questa decisione apre nuovi scenari per il futuro del giocatore e per le strategie di mercato dei club interessati. Restano da seguire gli sviluppi di una situazione ancora in evoluzione.

Il portiere della Nazionale era nei piani dell’Inter per il post Sommer Donnarumma in Serie A, ci risiamo. È ripartita il tam-tam dopo che l’agente del portiere della Nazionale ha aperto di nuovo al riapprodo in Italia del suo assistito, che alla fine dello scorso mercato estivo ha lasciato il PSG per trasferirsi al Manchester City. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “In Inghilterra è felice, sta ritrovando serenità – le parole di Enzo Raiola intervistato dalla ‘Rai’ – Ritorno? Qualora dovesse presentarsi la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo di scena Donnarumma: l’annuncio esplosivo dell’agente

Leggi anche: Garlasco, l’annuncio é appena arrivato: ancora un colpo di scena

Leggi anche: Colpo di scena in Ucraina, arriva l’annuncio choc: “Si è dimesso”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Colpo di scena Il Comune di Lesina tornerà alle urne https://www.antennasud.com/elezioni-comunali-a-lesina-tar-annulla-esito-del-voto/ - facebook.com facebook

Colpo di scena nel caso #Orlandi Indagata una donna per false informazioni ai PM: frequentava la stessa scuola di musica di Emanuela. #Tg1 Silvia Balducci x.com