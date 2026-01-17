Colorina incidente sulla SS38 | auto finisce sui binari

Oggi, poco prima delle 13, lungo la SS38 a Colorina, si è verificato un incidente tra un autobus scolastico e una Fiat 500, nei pressi del passaggio a livello di Viganò. L'auto è finita sui binari, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per accertamenti e gestione della situazione.

Secondo le prime informazioni trapelate gli occupanti dei due veicoli non hanno riportato gravi conseguenze. Molto più serio, invece, l'impatto sulla circolazione stradale, con code in entrambe le direzioni di marcia, e, soprattutto, ferroviaria, visto che la Fiat 500 è finita sui binari della linea Tirano-Milano Centrale. Per consentire, infatti, la rimozione del veicolo e le verifiche su eventuali danni causati al passaggio a livello o ai binari, la circolazione della direttrice è sospesa, come indicato anche dal sito e dalla app di Trenord. Per garantire il servizio viaggiatori, la sala operativa ha previsto un bus in partenza da Morbegno alle ore 14:00 circa, diretto a Sondrio e un treno straordinario 28213 (TIRANO 14:08 - S. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Auto scivola sulla neve e finisce sui binari: centrata dal Trenino Rosso Leggi anche: Sbaglia manovra e finisce con l'auto sui binari della stazione: l'incidente di Natale nel Milanese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidente sulla Statale 38 a Colorina: auto finisce sui binari - Incidente nella mattinata di oggi lungo la strada statale 38, in corrispondenza del passaggio a livello di Viganò, frazione di Colorina, in provincia di Sondrio. primalavaltellina.it Incidente sulla SS38 a Sernio: auto si ribalta durante la nevicata - Incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi, alle 6:33, lungo la strada statale 38 nel territorio comunale di Sernio. intornotirano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.