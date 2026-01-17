Colle | operazione sicurezza Prevista una collaborazione stretta tra le forze dell’ordine

A Colle di Val d’Elsa, si intensifica la collaborazione tra le forze dell’ordine, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza cittadina. Carabinieri e Polizia Municipale lavoreranno insieme per rafforzare il controllo del territorio, garantendo un ambiente più sicuro per residenti e visitatori. Questa operazione rappresenta un passo importante per la tutela della comunità e per affrontare efficacemente le sfide legate alla sicurezza urbana.

Un tema caldo a Colle di Val D'Elsa è quello legato alla sicurezza della città e dei suoi abitanti. Una risposta sarà la più stretta collaborazione tra le forze dell'ordine, nello specifico tra Carabinieri e Polizia Municipale, per un maggiore controllo del territorio. A questo si aggiungerà l'installazione di alcune decine di nuove telecamere nelle parti più impegnative. Dall'area Conad a quella del Monte dei Paschi fino al parcheggio multipiano. A darne notizia e spiegarlo è il sindaco Piero Pii (nella foto), in seno alle due ore di confronto aperto e diretto in un gremito Teatro del Popolo tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza.

