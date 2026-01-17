Cocciaretto super in Australia | batte in finale la Jovic con un doppio 6-4 e vince il secondo titolo Wta in carriera

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il suo secondo titolo WTA in carriera, vincendo la finale del torneo di Hobart in Australia. Nella notte italiana, ha battuto Jovic con un doppio 6-4, confermando la sua crescita nel circuito maggiore. Questo successo rappresenta una tappa importante nel percorso della tennista italiana, che continua a dimostrare talento e costanza nel circuito internazionale.

Prima gioia del nuovo anno per la 25enne nata ad Ancona, che sul cemento di Hobart si aggiudica il secondo torneo nel circuito maggiore dopo quello conquistato a fine luglio del 2023 sulla terra rossa di Losanna ANCONA - Prima gioia del nuovo anno per Elisabetta Cocciaretto che, nella notte italiana, ha trionfato nel torneo Wta 250 di Hobart (Australia), festeggiando il secondo titolo in carriera a livello di circuito maggiore dopo quello vinto a fine luglio del 2023 sulla terra rossa di Losanna. Eccezionale il percorso sui campi in cemento outdoor della Tasmania per la classe 2001 marchigiana che, dopo aver vinto due importanti match nel tabellone cadetto, ha sconfitto nell'ordine l'altra qualificata giapponese Ayano Shimizu (6-3 6-4), in rimonta la statunitense Ann Li (1-6 7-5 7-5), l'ungherese Anna Bondar (6-2 6-2) e la croata Antonia Ruzic (6-3 6-2). 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Wta Hobart, trionfa Cocciaretto: battuta Jovic in finale Leggi anche: Ct San Giorgio del Sannio, Oleksandra Olyinikova vince il secondo titolo Wta in carriera: vicina la top 100 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tennis Cocciaretto in finale al torneo di Hobart. Cocciaretto super in Australia: batte in finale la Jovic con un doppio 6-4 e vince il secondo titolo Wta in carriera - Prima gioia del nuovo anno per la 25enne nata ad Ancona, che sul cemento di Hobart si aggiudica il secondo torneo nel circuito maggiore dopo quello conquistato a fine luglio del 2023 sulla terra rossa ... anconatoday.it

