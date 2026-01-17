cocciaretto stende jovic e trionfa a hobart il suo 2026 parte col botto

A Hobart, Cocciaretto conquista il suo secondo titolo WTA, sconfiggendo in finale la giovane americana Jovic con un punteggio di 6-4, 6-4. La tennista di Fermo, 24 anni, apre il 2026 con una vittoria importante, dimostrando continuità e crescita nel circuito professionistico. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera e un segnale positivo per il suo futuro nel tennis internazionale.

Elisabetta Cocciaretto apre col botto il suo 2026. La 24enne di Fermo si porta a casa il suo secondo torneo Wta della carriera a Hobart, in Tasmania, battendo in finale una delle astro nascenti del tennis mondiale, la 18enne americana Iva Jovic, con un doppio 6-4 in un’ora e 37 minuti. Per Cocciaretto era la terza finale della carriera, dopo quella sempre sempre a Hobart nel 2023, persa, e quella vinta nel 2024 a Losanna. Una partita che la marchigiana si è portata a casa con le unghie e con i denti, dando a Jovic una lezione di tattica. Certo, l’americana ha solo 18 anni e certamente si farà davvero forte (è già in top 30), ma ancora, è evidente, ha delle difficoltà a leggere le partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

