Cocciaretto a Hobart regala all'Italia del tennis il primo titolo 2026 | era partita dalla qualificazioni

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il titolo al WTA 250 di Hobart, partendo dalle qualificazioni. Questa vittoria rappresenta il primo successo in Italia nel 2026 nel circuito femminile, dimostrando il suo talento e determinazione. La sua performance ha permesso di portare un risultato importante alla scena tennistica italiana, sottolineando il valore delle giovani promesse del tennis nazionale.

Elisabetta Cocciaretto era partita dalle qualificazioni al WTA 250 di Hobart, dove ha vinto il torneo. In finale l'italiana ha battuto in due set la giovane promessa serba Iva Jovic.

