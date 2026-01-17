Cocaina già divisa in dosi e migliaia di euro in contanti | arresto a Nettuno

A Nettuno, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni trovato in possesso di cocaina già divisa in dosi e di una consistente somma di denaro contante. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’indagine ha portato al sequestro di droga e denaro, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Nettuno, 17 gennaio 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato in flagranza un uomo di 32 anni, residente a Nettuno, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i militari, transitando in una zona residenziale della città, hanno notato un sospetto via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Alla vista degli operanti, il 32enne è stato fermato e sottoposto a controllo immediatamente dopo essere uscito di casa. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 1.

