Cocaina e hashish nell’appartamento Quattro ragazzi ai domiciliari

La Guardia di finanza ha sequestrato oltre sei etti di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana durante un controllo di routine a Civitanova. Nell’appartamento sono stati trovati anche 785 euro suddivisi in buste con le iniziali. Quattro giovani sono stati posti agli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga nella zona del lungomare sud.

Oltre sei etti tra cocaina, hashish e marijuana, e 785 euro divisti in buste con sopra le iniziali. È quello che ha trovato la Guardia di finanza in un appartamento nella zona lungomare sud di Civitanova, con un’operazione scaturita da un controllo di routine in centro. Quattro ragazzi sono finiti ai domiciliari e oggi per loro in tribunale ci sarà l’udienza di convalida. I militari, diretti dal capitano Francesco Magliocco, giovedì pomeriggio in viale Vittorio Veneto hanno fermato Francesco Superiori, 27enne civitanovese. Alla pattuglia il giovane ha detto di avere con è un po’ di hashish, estrando da una tasca un grammo di sostanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina e hashish nell’appartamento. Quattro ragazzi ai domiciliari Leggi anche: Cocaina e hashish in casa. Un giovane ai domiciliari Leggi anche: Ai domiciliari spacciava cocaina e hashish: scoperto dalla polizia e arrestato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cocaina e hashish nell’appartamento. Quattro ragazzi ai domiciliari - È quello che ha trovato la Guardia di finanza in un appartamento nella zona lungomare sud di Civitan ... ilrestodelcarlino.it

Appartamento come base di spaccio a Civitanova: quattro giovani finiscono in manette - CIVITANOVA Blitz della Guardia di finanza in un appartamento del lungomare Sud, trovato un vero e proprio bazar della droga: oltre 610 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e 785 euro ... corriereadriatico.it

Ravenna, nascondono cocaina e hashish da spacciare nel frigorifero e nella macchina del caffè: un arresto a una denuncia - facebook.com facebook

Brindisi, ai domiciliari spacciava cocaina e hashish: la Squadra Mobile arresta pregiudicato 56enne x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.