Cobolli-Fery | orario precedenti e dove vederla in tv
Flavio Cobolli debutta alla nuova stagione con il primo turno degli Australian Open 2026, sfidando il britannico Arthur Fery. L'incontro si svolge nella notte tra il 17 e il 18 gennaio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni sull'orario, i precedenti e dove poter seguire l'incontro, per un aggiornamento completo sulla partita del tennista italiano.
(Adnkronos) – Parte la nuova stagione di Flavio Cobolli. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo riparte dopo il trionfo di Bologna, dove ha condotto l'Italia alla vittoria, la terza consecutiva, della Coppa Davis, e ora si prepara ad affrontare a Melbourne il 185esimo del ranking Atp. La sfida tra Cobolli e Fery è in programma all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio sul campo della John Cain Arena. I due tennisti non si sono ancora affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà dunque la prima sfida tra loro in carriera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ - facebook.com facebook
«Allenarsi con Alcaraz è stato super» Flavio Cobolli, che nella pre-season si è allenato a lungo con il numero uno del mondo, farà il suo esordio a Melbourne domenica con Fery Le sue parole ai microfoni di SuperTennis in vista del primo Slam dell'anno x.com
