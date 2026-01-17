Cobolli-Fery | orario precedenti e dove vederla in tv

Flavio Cobolli debutta alla nuova stagione con il primo turno degli Australian Open 2026, sfidando il britannico Arthur Fery. L'incontro si svolge nella notte tra il 17 e il 18 gennaio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni sull'orario, i precedenti e dove poter seguire l'incontro, per un aggiornamento completo sulla partita del tennista italiano.

(Adnkronos) – Parte la nuova stagione di Flavio Cobolli. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo riparte dopo il trionfo di Bologna, dove ha condotto l'Italia alla vittoria, la terza consecutiva, della Coppa Davis, e ora si prepara ad affrontare a Melbourne il 185esimo del ranking Atp. La sfida tra Cobolli e Fery è in programma all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio sul campo della John Cain Arena. I due tennisti non si sono ancora affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà dunque la prima sfida tra loro in carriera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cobolli-Fery oggi, Australian Open. Orario e dove vederla in tv; Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata; Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tv; Alcaraz-Walton: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Dove vedere in tv Cobolli-Fery, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 ... oasport.it