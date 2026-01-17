Clonare il proprio animale è per sempre | viaggio nel mercato che riporta in vita cani gatti e ora punta ai… mammut

Clonare il proprio animale domestico è diventata una possibilità sempre più realizzabile, offrendo un modo per preservare l’affetto verso un buon compagno di vita. Sebbene possa sembrare un’idea futuristica o insolita, il mercato del clonaggio si sta espandendo, arrivando ora a includere anche specie più grandi, come i mammut. In questo articolo, esploreremo le prospettive e le implicazioni di questa tecnologia in evoluzione.

Riportare in vita il proprio animale domestico? Un’idea stravagante, che richiama scenari da horror, ma quanto mai concreta. Basta conservare il materiale genetico di un cane o un gatto (un frammento di pelle, qualche goccia di sangue) e laboratori altamente specializzati ne sforneranno dei cuccioli identici tramite clonazione. Un tema riportato in primo piano dall’ex giocatore di football americano Tom Brady, che proprio a novembre ha dichiarato che la sua nuova cagnolina Junie era in realtà un clone di Lua, la meticcia di pitbull persa nel 2023. Brady non è un caso isolato: in passato già Barry Diller e Diane von Fürstenberg, lui produttore cinematografico lei stilista, avevano pubblicizzato la clonazione della loro Shannon, un jack russel terrier, così come la cantante Barbra Streisand e la showgirl Paris Hilton, entrambe talmente affezionate ai loro pet da volerli di nuovo con loro addirittura in versione doppia. 🔗 Leggi su Panorama.it

