Cliff Booth sta tornando | ma non tutto ci torna davvero

Cliff Booth ritorna sul grande schermo, ma il suo ritorno suscita più domande che certezze. Dopo due anni dall’uscita di Once Upon a Time in Hollywood, il personaggio interpretato da Brad Pitt si prepara a riprendere il suo percorso, lasciando spazio a riflessioni sulla sua evoluzione e sulla sua reale presenza nel nuovo contesto narrativo. Un ritorno che invita a scoprire cosa rimane del personaggio e cosa, invece, cambierà.

Sono passati due anni dal film campione d’incassi Once upon A Time in Hollywood (C’era una volta a.Hollywood), diretto Mr. Tarantino sui fatti che hanno sconvolto l’America Anni ’50 attorno alla setta di Charles Manson. L’uccisione di Sharon Tate, che nel film non avviene davvero, a causa dell’uso onirico tarantiniano del finale rovesciato, sarebbe il mcGuffin per scoprire l’America di quegli anni. La cultura illuminata dalle luci a neon di Hollywood ha segnato una generazione con un suo panorama filmico e sociale. Adesso quel mondo potrebbe tornare, chiarendo la storia del personaggio di Cliff Booth. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

