Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins leader sale Cassol nella sprint

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 si aggiorna con Diggins al comando e Cassol che si distingue nella sprint. La stagione, iniziata a Ruka e in programma fino a Lake Placid, comprende 27 gare e il Tour de Ski, quest’ultimo tutto in Italia. Un percorso che offre molte opportunità per gli atleti di consolidare le proprie posizioni e confrontarsi in diverse specialità.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

