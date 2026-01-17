Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin al comando Goggia torna settima
La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al primo posto, consolidando la propria leadership. Nel frattempo, Sofia Goggia torna tra le prime posizioni, attestandosi settima dopo la discesa libera di Tarvisio. Questa stagione si presenta ancora più combattuta, con atlete che si contendono il podio in diverse discipline.
Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Tarvisio. La fuoriclasse statunitense svetta con 923 punti e resta con 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (753), mentre l’altra statunitense Lindsey Vonn è terza con 510, a -413 dalla connazionale. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, settima con 466 punti. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Tarvisio anche il 18 gennaio, poi si disputerà il gigante di Kronplatz (20 gennaio) nel cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
