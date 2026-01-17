CLAMOROSO | Mlacic-Inter rischia di saltare Romano | Lui e il padre hanno…

La trattativa tra Branimir Mlaci? e l’Inter si complica, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha segnalato una situazione improvvisamente delicata, sollevando dubbi sulla possibilità di portare avanti l’accordo. Restano da chiarire le ragioni di questa incertezza e le eventuali implicazioni future per le parti coinvolte.

La trattativa che avrebbe dovuto portare Branimir Mlaci? all’Inter non è più così scontata. A lanciare l’allarme è Fabrizio Romano, che nel suo ultimo aggiornamento ha parlato di una situazione improvvisamente diventata delicata. Secondo quanto riferito, l’operazione – più volte data come praticamente definita – non è ancora chiusa e nelle ultime ore si sarebbe creata una frizione tra il club nerazzurro e l’entourage del difensore croato. Mlacic ha cambiato procuratore all’improvviso. Il motivo è una novità inattesa: Mlaci? e il padre hanno deciso di cambiare rappresentanza proprio nel mezzo della trattativa, affidandosi a Fali Ramadani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

