Clamoroso a Cagliari | la Juventus domina ma viene battuta 1-0 dal gol di Mazzitelli

Nella partita di Cagliari, la Juventus, dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, subisce una sconfitta inaspettata per 1-0, grazie al gol di Mazzitelli. La squadra torinese, che aveva mostrato una buona forma nelle ultime uscite, non riesce a mantenere il ritmo e si ferma, lasciando spazio a una gara equilibrata e priva di grandi spettacoli.

La Juventus torna sulle montagne russe: dopo il pokerissimo inflitto alla Cremonese, ecco la battuta d'arresto che non ti aspetti. L'undici di Luciano Spalletti domina in lungo e in largo un Cagliari fin troppo remissivo ma non riesce a trovare la zampata giusta grazie a qualche bella parata di Caprile. I sardi sembrano accontentarsi ma, quando il pari sembrava già scritto, approfittano al meglio di una dormita collettiva della difesa per passare in vantaggio con Mazzitelli. Il finale di partita è un vero e proprio assedio della Juventus ma la Dea Bendata non è benevola coi bianconeri: il tiro di Yildiz nel finale viene deviato da un difensore proprio sul palo.

Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. sport.sky.it

Cagliari-Juventus 1-0, i bianconeri dominano, ma non trovano il gol. Un solo tiro in porta per i sardi che trovano i 3 punti con Mazzitelli - Si è giocato in una sola metà campo per tutta la partita, con un possesso palla che ha sfiorato l'80- eurosport.it

Clamoroso Cagliari in vantaggio Punizione di Gaetano sulla quale Mazzitelli si coordina perfettamente per depositarla alle spalle di Perin #CagliariJuventus - facebook.com facebook

