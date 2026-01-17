Civitanovese più scelta Barone c’è il transfer

La Civitanovese amplia le proprie opzioni con l’arrivo di Franco Barone, classe 2006 proveniente dall’Estudiantes, club di Serie B argentina. Domani, la squadra sarà impegnata in trasferta contro il Matelica, con questa novità che rafforza la rosa. Un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento della formazione, offrendo nuove possibilità di scelta per l’allenatore.

Una freccia in più nell’arco per la Civitanovese che domani sarà ospite del Matelica. È infatti arrivato il transfer di Franco Barone, classe 2006 proveniente dall’Estudiantes, formazione che milita nella serie B argentina. Barone si allena al Polisportivo da circa due settimane destando un’ottima impressione allo staff tecnico, perciò sarà convocato domani. Si tratta di un centrocampista centrale con caratteristiche di incontrista. Per il futuro l’intenzione della dirigenza è quella di proporgli un contratto pluriennale, gettando le basi per le prossime stagioni. L’altro transfer da ultimare riguarda il suo connazionale Felipe Gorla, attaccante nato nel 2005 e sempre proveniente dall’Estudiantes. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

