’Civicamente’ Nuovo direttivo al femminile

“Civicamente” presenta il suo nuovo direttivo, interamente composto da donne. Un passo importante che sottolinea l’impegno per la partecipazione femminile e la continuità nel lavoro per la comunità. Con uno sguardo alle sfide future, il nuovo team si propone di contribuire allo sviluppo e alla crescita della città, mantenendo un approccio sobrio e concreto.

Un direttivo tutto al femminile, nel segno della continuità e con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide cittadine. Civicamente Monza, la lista civica di ispirazione radicale, rinnova i vertici senza strappi e rilancia l’impegno politico partendo da una leadership giovane e in rosa. L’assemblea ha confermato Carmen Falcone (foto) alla presidenza e Alessandra Veraldi alla vicepresidenza, affiancate da Diana Ibba, nuova tesoriera al posto di Monica Dongiovanni. Una scelta che consolida il percorso avviato negli ultimi anni e affida al nuovo direttivo il compito di coordinare le attività dell’associazione nei mesi a venire, mantenendo saldo il legame con il territorio e il confronto sui principali temi della vita pubblica monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

