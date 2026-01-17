Cisterna nuova luce all' ex Palazzo Comunale dopo il restauro
Cisterna rinnova il proprio centro storico con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione nell’ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica. Dopo i lavori di restauro, l’edificio si presenta ora più visibile e valorizzato, contribuendo a migliorare la fruibilità e l’aspetto complessivo della zona. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio storico della città, offrendo un ambiente più accogliente e rispettoso delle sue radici.
Il centro cittadino di Cisterna torna a illuminarsi. L'ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica si accende di nuova luce: ieri il via al nuovo sistema di illuminazione. Con l’avvicinarsi della conclusione dei lavori di restauro, lo storico edificio si mostra oggi in una veste rinnovata: le facciate hanno recuperato il loro splendore originario e la nuova illuminazione ne esalta il fascino. Così, insieme al riqualificato Giardino di Piazza XIX Marzo e alla restaurata Fontana Biondi, il centro storico torna a brillare. Gli interventi di risanamento e riqualificazione dell’ex sede comunale di Cisterna di Latina, avviati lo scorso mese di maggio, hanno interessato diversi aspetti dell’edificio dell'ex Palazzo Comunale: dalla rimozione dei cavi dalle facciate al rifacimento degli intonaci, fino alla pulizia accurata degli elementi in travertino, comprese le colonne del portico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
