Cippi di Sant'Antonio a Napoli anche quest'anno quintali di legna bruciati in strada per i falò

A Napoli, anche quest’anno si sono registrati numerosi falò lungo le strade, con grandi quantità di legna bruciata in occasione dei cippi di Sant’Antonio. Le celebrazioni hanno coinvolto diverse zone della città, tra cui Chiaia, i Quartieri Spagnoli e il rione Sanità, dove alcune baby gang sono state protagoniste di episodi di incendi e comportamenti disturbanti.

Napoli, “cippo di Sant’Antonio” fuori controllo: fiamme vicino a una scuola e alle abitazioni - Nella notte appena trascorsa, la quiete di vico Santa Maria della Neve è stata interrotta da un pericoloso principio di incendio appiccato in strada. vocedinapoli.it

Falò di Sant'Antonio, cataste di legno a fuoco in strada - La tradizione del 'cippo' o 'fucarazzo' per festeggiare nella notte Sant'Antonio nel Napoletano e' molto sentita, e spesso dare fuoco a falo' composti da legno raccolto nel quartiere, compresi alberi ... ilroma.net

Giovani accendono "cippo" per Sant'Antonio: le fiamme lambiscono le case - VIDEO ift.tt/kZp8txO x.com

