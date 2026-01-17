Cippi di Sant'Antonio a Napoli anche quest'anno quintali di legna bruciati in strada per i falò

17 gen 2026

A Napoli, anche quest’anno si sono registrati numerosi falò lungo le strade, con grandi quantità di legna bruciata in occasione dei cippi di Sant’Antonio. Le celebrazioni hanno coinvolto diverse zone della città, tra cui Chiaia, i Quartieri Spagnoli e il rione Sanità, dove alcune baby gang sono state protagoniste di episodi di incendi e comportamenti disturbanti.

