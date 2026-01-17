Cilento dimenticato | perché i piccoli borghi muoiono e come possiamo ancora salvarli

I piccoli borghi del Cilento stanno attraversando un difficile processo di abbandono, causato da problemi strutturali e mancanza di investimenti. La loro sopravvivenza dipende da interventi mirati e da una valorizzazione delle risorse locali. In questo articolo, analizziamo le cause del declino e le possibili strategie per preservare queste comunità e il loro patrimonio.

Nei piccoli borghi del Cilento il silenzio non è poesia: è assenza. È il rumore sordo di una politica che arretra, di uno Stato che dimentica, di una modernità che passa altrove senza nemmeno rallentare. Qui le strade non finiscono: spesso non iniziano nemmeno. I servizi primari sono un favore, non un diritto. Un medico a giorni alterni, una scuola chiusa “per pochi iscritti”, un autobus che passa quando va bene. E poi ci si chiede perché i giovani se ne vadano. Il racconto ufficiale parla di “spopolamento inevitabile”, come se fosse una calamità naturale. Ma non lo è. È una scelta. O meglio, una somma di non-scelte, di rinvii, di fondi annunciati e mai spesi, di piani strategici scritti bene e applicati male. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

