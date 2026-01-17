CICLISMO. Nimbl veste i campioni. Un patto col team Visma.

Nimbl si conferma come partner ufficiale del Team Visma | Lease a Bike, fornendo l’abbigliamento tecnico indossato dalla squadra. Da ora, i campioni del ciclismo affidano a Nimbl la qualità e l’affidabilità del proprio equipaggiamento durante le competizioni più importanti, come il Tour de France. Un accordo che rafforza la presenza di Nimbl nel mondo del ciclismo professionistico, sottolineando l’importanza di un abbigliamento tecnico di alta qualità.

In volata nel mondo dell’abbigliamento: Nimbl è ora al fianco del Team Visma Lease a Bike come fornitore di equipaggiamento tecnico indossato dalla squadra a partire dal Tour de France. La collaborazione segna l’ingresso di Nimbl nel segmento dell’abbigliamento WorldTour, con prodotti progettati e sviluppati per affrontare le competizioni più impegnative. Già scelta da numerosi corridori professionisti per le sue calzature, l’azienda ha sviluppato un sistema integrato insieme agli atleti, basato su test in gara e ottimizzazione continua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

