Italia Viva ha annunciato il suo ingresso nella maggioranza del Comune di Ciampino, rafforzando il sostegno all’amministrazione locale. Questa scelta mira a favorire un percorso condiviso per lo sviluppo e il miglioramento della città, nel rispetto delle esigenze della comunità. La decisione si inserisce in un’ottica di collaborazione e di impegno per il bene comune, contribuendo alla stabilità e all’efficacia dell’azione amministrativa.

Italia Viva ha ufficialmente deciso di entrare a far parte della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale di Ciampino, situata nella provincia di Roma. Questo passaggio politico si rivela essere di grande importanza, risultante da un lungo e costante percorso di confronto serio e produttivo, che si materializza con la nomina di Gabriella Sisti a assessora della Giunta guidata dal sindaco Emanuela Colella. “Si tratta – ha dichiarato il presidente regionale di Italia Viva Lazio, Felice Casini – di un naturale approdo di un lavoro politico che è stato costruito nel tempo, fondato sul dialogo, sulla responsabilità e sulla volontà di rafforzare l’azione amministrativa della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ciampino: Italia viva entra in maggioranza Comune, “rafforziamo azione”

Leggi anche: Entra in Forza Italia il movimento civico dell'ex vice sindaco Di Paolo, Giustizia Sociale: "Così rafforziamo la nostra azione"

Leggi anche: Ora è ufficiale: a Roma Italia viva entra in maggioranza con il sindaco Gualtieri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trentini e Burlò riabbracciano i famigliari, Alberto non tornerà subito a Venezia - Venezuela, festeggiarono la caduta di Maduro: arrestati 16 minorenni in Venezuela; Acea Ato 2: sospensione temporanea del flusso idrico il 16 e 17 gennaio. Decine di comuni allertati; Ciampino vince 2 milioni e mezzo alla Lotteria Italia: il biglietto venduto all’aeroporto Pastine. É volato via?; Roma, tutti i segreti di Malen: il rapporto con Dio, la moglie che ha rischiato la vita, gli applausi di Henry e quella birra addosso....

Ciampino: Italia viva entra in maggioranza Comune, “rafforziamo azione” - Italia Viva ha ufficialmente deciso di entrare a far parte della maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale di Ciampino, situata nella provincia ... romadailynews.it