Ci risiamo dopo Roma la lista stupri appare in un liceo di Siena Non chiamatela ragazzata | è una barbarie che offende le donne

Recentemente, un grave episodio ha coinvolto il liceo Sarrocchi di Siena, dove nei bagni della scuola è stata trovata una lista con i nomi di studentesse, nota come “lista stupri”. Un fatto che ha suscitato preoccupazione e indignazione, evidenziando la necessità di affrontare con serietà e rispetto le questioni di violenza e discriminazione nei contesti scolastici.

Quello di cui stiamo per parlarvi è un episodio che ha scosso l’intera comunità scolastica: nei bagni del liceo Sarrocchi di Siena è stata rinvenuta una lista con nomi di studentesse, una cosiddetta “lista stupri”. Il seguito increscioso e inquietante di un fenomeno che negli ultimi mesi ha coinvolto diverse scuole italiane, a partire dal Giulio Cesare di Roma, prestigioso liceo della capitale. Choc a Siena, Siena: una lista stupri nei bagni del liceo. Il ritrovamento risale ai giorni scorsi ed è stato immediatamente segnalato alla preside Cecilia Martinelli, che ha provveduto alla rimozione delle vergognose scritte, commentando nel mentre: «Sono molto arrabbiata come preside, come donna e come madre». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

