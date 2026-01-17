Ci chiesero di mentire i tir a bordo erano troppi | il racconto dell’ex dipendente di Grimaldi sul naufragio dell’Olympia

Un ex dipendente di Grimaldi ha raccontato come, durante il naufragio dell’Euroferry Olympia, ci fosse chi cercava di mentire e depistare le indagini. In quei momenti, le autorità erano impegnate nelle operazioni di soccorso e identificazione delle vittime, mentre emergono sospetti di tentativi di nascondere la verità. Questo racconto offre uno sguardo sulle dinamiche complesse e delicate che hanno caratterizzato uno dei più gravi incidenti marittimi recenti.

Nelle ore immediatamente successive al naufragio dell’ Euroferry Olympia, con i soccorritori che stavano ancora identificando i morti, secondo la Procura di Roma c’era già chi pensava a depistare le indagini. Mentre a Corfù i magistrati greci cominciavano a sentire come testimoni i membri dell’equipaggio, la Grimaldi – compagnia italiana proprietaria della nave – aveva inviato un suo legale sul posto, “l’ avvocato Lauro di Napoli – scrivono gli inquirenti – insieme a due dirigenti” della compagnia: “Anziché chiederci come stavamo, ci ha raccomandato cosa dire alla capitaneria. Ci ha detto di non riferire all’autorità greca che non funzionava l’allarme; di non riferire che non funzionava il codice di accesso al garage; di non riferire che l’ incendio era partito dal garage 2 e che dovevamo dire che era partito dal numero 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci chiesero di mentire, i tir a bordo erano troppi”: il racconto dell’ex dipendente di Grimaldi sul naufragio dell’Olympia Leggi anche: “Corruzione e depistaggi nel naufragio dell’Olympia”: chiesto il processo per 17 persone. C’è anche l’ad di Grimaldi Leggi anche: Grimaldi, naufragio Olympia, a rischio processo AD Pacella e altri 16; ipotizzati reati dal depistaggio al tentativo di corruzione e inquinamento

