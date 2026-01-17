Chivu | Lautaro e Pio? Non solo loro si completano tutti e 4 Akanji mediano soluzione in più

L'allenatore dell’Inter, Chivu, sottolinea l’importanza del gruppo, evidenziando come Lautaro, Pio, Akanji e gli altri si completino a vicenda. Dopo la vittoria di Udine, ha evidenziato l’impegno costante dei giocatori, che dedicano molte ore allo studio e al miglioramento, sottolineando un clima di dedizione e lavoro quotidiano. Un approccio che mira a consolidare la squadra e a favorire la crescita tecnica collettiva.

Di motivi per sorridere, Cristian Chivu ne ha parecchi. E non riguardano solo la classifica, che adesso vede la sua Inter nuovamente a + 6 davanti a tutte le altre, ma anche i suoi giocatori. Gli stessi che oggi hanno confezionato la vittoria nerazzurra ad Udine, Lautaro Martinez e Pio Esposito: "Ma io ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo, vivendo serenamente il quotidiano, con impegno e responsabilità - racconta Chivu dopo la sfida ai bianconeri -. Tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro, non solo Pio e Lautaro". Nel finale, poi, si è vista un'altra novità: Akanji davanti alla difesa: "È una soluzione in più, quando c'è da soffrire e gli avversari adottano palle lunghe - svela Chivu -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

