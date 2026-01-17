Chivu | Lautaro e Pio? Non solo loro si completano tutti e 4 Akanji mediano soluzione in più
L'allenatore dell’Inter, Chivu, sottolinea l’importanza del gruppo, evidenziando come Lautaro, Pio, Akanji e gli altri si completino a vicenda. Dopo la vittoria di Udine, ha evidenziato l’impegno costante dei giocatori, che dedicano molte ore allo studio e al miglioramento, sottolineando un clima di dedizione e lavoro quotidiano. Un approccio che mira a consolidare la squadra e a favorire la crescita tecnica collettiva.
Di motivi per sorridere, Cristian Chivu ne ha parecchi. E non riguardano solo la classifica, che adesso vede la sua Inter nuovamente a + 6 davanti a tutte le altre, ma anche i suoi giocatori. Gli stessi che oggi hanno confezionato la vittoria nerazzurra ad Udine, Lautaro Martinez e Pio Esposito: "Ma io ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e si mettono a disposizione del gruppo, vivendo serenamente il quotidiano, con impegno e responsabilità - racconta Chivu dopo la sfida ai bianconeri -. Tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro, non solo Pio e Lautaro". Nel finale, poi, si è vista un'altra novità: Akanji davanti alla difesa: "È una soluzione in più, quando c'è da soffrire e gli avversari adottano palle lunghe - svela Chivu -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chivu: Questa squadra sta facendo un grandissimo lavoro.
Chivu: “Inter, grande lavoro. Akanji davanti alla difesa soluzione in più. Lautaro-Pio…” - Un'altra vittoria di misura, sofferta, solida, importante per continuare il cammino in testa alla classifica su un campo tosto come quello dell'Udinese ... msn.com
Udinese-Inter 0-1: Francesco Pio Esposito fa assist, Lautaro Martinez segna e fa volare sempre più in vetta la squadra di Chivu - L'Inter continua a volare in classifica: la squadra di Chivu consolida il proprio primato imponendosi 1- eurosport.it
Udinese Inter 0-1: decide Lautaro su assist di Esposito. Prove di fuga per Chivu che ora aspetta i risultati delle altre - Prove di fuga per Chivu che ora aspetta i risultati delle altre L’Inter di Cristian Chivu non accenna a fermarsi e, con un successo chirurgico ... juventusnews24.com
Le scelte ufficiali di #Chivu: #Lautaro ed #Esposito in attacco, confermato #Zielinski in regia, Carlos Augusto in difesa, spazio a #Mkhitaryan in mediana #UdineseInter x.com
«Chivu potrebbe schierare di nuovo Pio Esposito dall’inizio per lasciare a riposo uno tra Thuram e Lautaro, in vista della sfida di Champions contro l’Arsenal di martedì 20 gennaio. » Oggi pomeriggio alle 15:00 all’ormai familiare Bluenergy Stadium di Udine v - facebook.com facebook
