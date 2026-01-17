Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato a Sky Sport il futuro tecnico della squadra. Il dirigente ha espresso fiducia nel lavoro di Luciano Spalletti, affermando che lo considerano l’allenatore ideale per le stagioni a venire. La sua analisi sottolinea l’importanza di un progetto stabile e di continuità nel percorso della Juventus.

Il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport della permanenza del tecnico Luciano Spalletti. Le parole di Chiellini. «Spalletti per noi non è mai stato in discussione, il suo futuro qui: lo consideriamo l’allenatore delle prossime stagioni della Juventus. Con Spalletti la squadra è cresciuta, la partita di Bologna ha dato consapevolezza. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con settimane intere la squadra si è migliorata. Il gruppo si è compattato ancora di più dopo i pareggi e le sconfitte. Da parte nostra c’è sempre stata la voglia di confermare Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiellini: «Spalletti lo consideriamo l’allenatore della Juventus delle prossime stagioni»

