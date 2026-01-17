Chiellini annuncia | Spalletti? Ha migliorato la squadra vogliamo confermarlo! Nessuno di noi ha dubbi su quella cosa

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha commentato nel prepartita contro il Cagliari l'importanza di Luciano Spalletti, sottolineando come abbia migliorato la squadra e la volontà di confermare il lavoro svolto. Ha inoltre espresso fiducia nel percorso attuale, senza dubbi sulla direzione intrapresa. Le sue parole riflettono l’unità del gruppo e l’obiettivo di proseguire con continuità e determinazione.

PARTITA TRAPPOLA – «Locatelli diffidato? Giusto che giochi sono tutte importanti, oggi è una partita trappola, tre punti oggi sarebbero un messaggio importante per noi stessi, ci permetterebbe di trovare continuità in trasferta e presentarsi al doppio impegno di settimana prossima nel migliore dei modi». CRESCITA – «La Juve è cresciuta, Bologna ha dato consapevolezza. Le precedenti partite avevano denotato difficoltà e un po’ di rigetto. Da Bologna abbiamo invece preso consapevolezza e anche con la Roma. La squadra ha iniziato a capire di più quello che chiedeva di l’allenatore. Peccato per la partita col Lecce, ma se fai la somma c’è del buono anche da quella partita, il gruppo si è compattato e lo si è visto ancora di più a Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

