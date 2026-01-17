Chiara vide le foto porno collezionate da Stasi nel pc | come hanno fatto i consulenti dei Poggi a scoprirlo

Il 12 agosto 2007, Chiara Poggi scoprì nel computer di Alberto Stasi una vasta collezione di circa 7.000 file, tra cui immagini pornografiche e amatoriali. La scoperta, fatta dai consulenti dei Poggi, rappresentò un elemento importante nel quadro delle indagini sulla tragica vicenda di Garlasco. Questo episodio evidenzia come l’analisi digitale possa contribuire a ricostruire dettagli fondamentali di un caso criminale.

Garlasco, 17 gennaio 2026 – La sera del 12 agosto 2007, l’ultima serata della sua vita, Chiara Poggi vide nel computer del fidanzato Alberto Stasi alcuni dei circa 7mila file pornografici catalogati per genere insieme con immagini amatoriali. Lo sostiene una nuova consulenza informatica eseguita dagli esperti della famiglia Poggi. Questo in giorni che sembrano di attesa, aspettando di conoscere l’esito della nuova Bpa (l’esame delle macchie di sangue), affidata agli specialisti del Ris di Cagliari, e quello del lavoro dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo su modalità dinamica, scansione cronologica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

