Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez | È fuggito l’ho visto frequentare altre donne

Chiara Ferragni ha recentemente commentato la sua relazione con Fedez, affermando di averlo visto frequentare altre donne e di aver percepito un allontanamento. La dichiarazione arriva in un momento di riflessione sulla loro situazione sentimentale, offrendo uno sguardo diretto sulla dinamica tra i due. La vicenda, riportata da Novella 2000, suscita interesse e attenzione tra i loro sostenitori e i media.

Sono trascorse poche ore da quando Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata. L’imprenditrice digitale così, dopo due anni di religioso silenzio, ha deciso di ricominciare a parlare e sta così tornando a rilasciare interviste, durante le quali sta raccontando la sua versione dei fatti. Non sono mancati, naturalmente, anche riferimenti alla fine del suo matrimonio con Fedez, terminato proprio nel pieno del pandoro gate. Proprio in queste ultime ore, Chiara Ferragni ha fatto una lunga chiacchierata con Paris Match e anche in questa occasione è tornata a parlare della rottura con il rapper. 🔗 Leggi su Novella2000.it

