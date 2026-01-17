Chiara e Achille vittime del Constellation Fissate mercoledì 21 gennaio le autopsie

Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi sedicenni, sono le vittime della strage di Crans-Montana. Amici in vacanza nel Canton Vallese, la loro storia si intreccia in modo tragico. Mercoledì 21 gennaio sono previste le autopsie per accertare le cause del decesso, un passaggio importante per chiarire le circostanze di questa tragedia che ha colpito Milano e la comunità locale.

Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime milanesi della strage di Crans-Montana, entrambi sedicenni, amici per le vacanze nella perla del Canton Vallese, sono accumunati da un destino tragico che continua in qualche modo a tenerli insieme. Prima i funerali, il 7 gennaio in contemporanea, a poca distanza, nella basilica di Santa Maria delle Grazie per Chiara e in quella di Sant’Ambrogio per Achille. Ora arriva ai legali che assistono la famiglia dei ragazzi l’avviso di fissazione dell’esame autoptico dalla Procura di Milano, in delega a quella di Roma: si terrà mercoledì 21 gennaio. Antonio Bana e Stefano Cassamagnaghi, legali dei genitori di Achille, si sono inoltre detti pronti a procedere per costituirsi parte civile nell’indagine della procura svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara e Achille, vittime del Constellation. Fissate mercoledì 21 gennaio le autopsie Leggi anche: La Procura fa riesumare il corpo di Giovanni Tamburi: i funerali due giorni fa. Disposte le autopsie anche per Chiara Costanzo e Achille Barosi Leggi anche: Chiara e Achille, morti insieme al Constellation. La madre del ragazzo in lacrime: “Era un guerriero”. Domani l’ultimo addio in Santa Maria delle Grazie e in Sant’Ambrogio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiara e Achille, vittime del Constellation. Fissate mercoledì 21 gennaio le autopsie; Achille Barosi e Chiara Costanzo, folla a Milano per i funerali delle vittime di Crans-Montana; Crans-Montana, oggi i funerali di Chiara, Achille, Riccardo, Giovanni e Sofia. Un minuto di silenzio nelle scuole; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta. Chiara e Achille, vittime del Constellation. Fissate mercoledì 21 gennaio le autopsie - Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime milanesi della strage di Crans- ilgiorno.it

