Chiamatemi Rocco l' addio a Commisso focoso patron Viola
Rocco Commisso, noto imprenditore e tifoso fedele della Fiorentina, è scomparso negli Stati Uniti all'età di 76 anni. Nel 2019 si presentò a Firenze con le parole
AGI - "Io sono un tifoso, chiamatemi Rocco": nel 2019 si presentò con queste parole a Firenze il patron viola Rocco Commisso, morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. La Fiorentina è stata "la cosa più bella che si è regalato", ha scritto la famiglia nel dare notizia della scomparsa dell' imprenditore italo-americano, e lui ha contraccambiato con passione e generosità ripagate con due finali di Conference League e a una di Coppa Italia. La serie A e il minuto di silenzio . La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di Serie A e il presidente della Lega, Ezio Simonelli, lo ha ricordato come "un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità". 🔗 Leggi su Agi.it
