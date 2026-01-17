Rocco Commisso, noto imprenditore e tifoso fedele della Fiorentina, è scomparso negli Stati Uniti all'età di 76 anni. Nel 2019 si presentò a Firenze con le parole

AGI - "Io sono un tifoso, chiamatemi Rocco": nel 2019 si presentò con queste parole a Firenze il patron viola Rocco Commisso, morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. La Fiorentina è stata "la cosa più bella che si è regalato", ha scritto la famiglia nel dare notizia della scomparsa dell' imprenditore italo-americano, e lui ha contraccambiato con passione e generosità ripagate con due finali di Conference League e a una di Coppa Italia. La serie A e il minuto di silenzio . La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di Serie A e il presidente della Lega, Ezio Simonelli, lo ha ricordato come "un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Chiamatemi Rocco", l'addio a Commisso focoso patron Viola

Leggi anche: Rocco Commisso è morto: Fiorentina, il lutto e il dolore. Addio al patron viola. La diretta

Leggi anche: Addio Rocco Commisso. I ricordi della sua vita in Viola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiamatemi Rocco: l'amore di Commisso per la Fiorentina, la cosa più bella che mi sono regalato; Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre; È morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Era nato a Marina di Gioiosa Ionic; Addio a Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina e uomo di cuore.

Addio a Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina è morto a 76 anni - Toccherà al figlio Joseph, dirigente della Fiorentina, il compito di proseguire il grande lavoro da lui iniziat ... vanityfair.it