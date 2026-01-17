Chi sono i figli di Gabriele Muccino Silvio Leonardo Ilan famoso e Penelope adottata dalla moglie

Gabriele Muccino è padre di quattro figli: Silvio Leonardo, nato nel 2000 dalla relazione con Eugenia Di Napoli, Ilan, noto al pubblico, e Penelope, adottata dalla moglie. Silvio, seguendo le orme del padre, si sta formando nel settore cinematografico come aiuto regista. I figli di Muccino rappresentano una parte importante della sua vita privata e familiare, mantenendo un basso profilo rispetto alla sua carriera artistica.

Nel 2000 dalla relazione che Gabriele Muccino ha con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli nasce il primogenito Silvio Leonardo, che come il padre sta facendo, appena 20enne, la gavetta come aiuto regista. Nel 2002 sposa Elena Majoni, violinista professionista, e con lei accoglie la nascita di Ilan, musicista e attore che compare nel film del padre Gli anni più belli. Nel 2006 Muccino e Majoni si separano dopo che emergono episodi di violenza domestica che arrivano fino alle aule di tribunale e che sanciscono di fatto anche la rottura tra Gabriele e il fratello Silvio, il quale confermerà la versione della cognata Elena in merito ai soprusi subiti.

