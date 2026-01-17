L’ultima classifica di Sportico sui sportivi più pagati del 2026 mostra Cristiano Ronaldo in prima posizione, con guadagni stimati a 224 milioni di euro. Tra gli italiani presenti, il primo si trova al 50º posto, evidenziando le differenze di remunerazione tra atleti di diverse nazionalità. Questa classifica fornisce un quadro chiaro delle principali fonti di reddito nel mondo dello sport professionistico.

Milano, 17 gennaio 2026 - Cristiano Ronaldo non conosce crisi. Per il terzo anno consecutivo l’asso portoghese è l’atleta più pagato al mondo secondo l’ultimo report annuale di Sportico, che stima per CR7 guadagni complessivi pari a 224 milioni di euro tra stipendi, premi e ricavi commerciali. Un primato che va oltre i numeri e racconta la longevità di un fenomeno capace di restare centrale nel business globale dello sport ben oltre la soglia dei quarant’anni. Alle sue spalle, ma a distanza siderale, si piazza il pugile messicano Saul "Canelo" Álvarez, secondo con 118 milioni di euro. Un risultato che conferma come gli sport individuali, se sostenuti da eventi globali e da un forte richiamo mediatico, possano competere con i grandi campionati di squadra sul piano economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono gli sportivi più pagati, l’ultima classifica di Sportico: il primo italiano ‘solo’ 50esimo

Leggi anche: Università di Genova: chi sono i laureati più pagati e quanto guadagnano

Leggi anche: Chi sono i laureati dell’università di Firenze più pagati e quanto guadagnano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi sono gli sportivi più pagati, l’ultima classifica di Sportico: il primo italiano ‘solo’ 50esimo - Sportico incorona CR7 per il terzo anno di fila: 224 milioni tra ingaggi e sponsor. quotidiano.net