chi sono gli ex fidanzati compagni mariti e amori di roberta capua

Roberta Capua ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni, tra cui quella con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, oggi noto come inviato televisivo. La sua vita sentimentale ha spesso suscitato interesse, ma senza mai perdere il suo stile sobrio e riservato. In questa panoramica, si ripercorrono i principali legami passati della conduttrice, offrendo un quadro chiaro e rispettoso delle sue relazioni più significative.

Tra gli ex storici della bella Roberta Capua c’è Massimiliano Rosolino, il campione di nuoto oggi inviato televisivo. Una storia che ha fatto impazzire i settimanali di gossip visto che Massimiliano e Roberta erano due personaggi molto amati. La coppia è stata legata dal 2003 e al 2005: due anni d’amore quelli tra oro olimpico nel nuoto a Sidney e la conduttrice televisiva. Improvvisamente però qualcosa si è rotto, visto che la coppia ha deciso di interrompere la loro storia. La storia d’amore tra Roberta Capua e Massimiliano Rosolino è stata sicuramente una delle più chiacchierate dalla stampa del gossip. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

