Chi è Mateta l’attaccante scelto dalla Juventus per rincorrere la Champions League

Jean Philippe Mateta è l’attaccante selezionato dalla Juventus per rafforzare il reparto offensivo e puntare alla Champions League. Sostituto di Vlahovic, il suo ruolo sarà quello di diventare un punto di riferimento per la squadra. La scelta mira a migliorare la fase realizzativa e a offrire nuove soluzioni offensive, contribuendo alla crescita complessiva del team in una stagione cruciale.

La Juventus ha scelto Jean Philippe Mateta per il dopo Vlahovic con la volontà di renderlo da subito il punto di riferimento di un reparto d’attacco che ha a lungo sofferto e che solo nelle settimane a cavallo di Capodanno ha trovato qualche risposta in David. Classe 1997, francese con origini del Congo, Mateta è il centravanti del Crystal Palace, club di Premier League che ha raggiunto nel 2021 e con il quale si è messo in mostra come cannoniere di peso, capace di andare sempre in doppia cifra nelle ultime tre stagioni compresa quella attuale dove la partenza è stata col botto. Mateta è un giocatore che ha caratteristiche tecniche e tattiche ben definite. 🔗 Leggi su Panorama.it

