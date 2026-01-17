Chi è l' uomo arrestato per l' omicidio di Mauro Sbetta

Khalid Mamdouh, 40 anni marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Valsugana e portato in carcere a Spini di Gardolo con l’accusa di aver ucciso Mauro Sbetta, 68 anni, trovato morto nella sua abitazione a Strigno con una ferita alla testa. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, considerato responsabile del delitto avvenuto nei giorni scorsi.

Quarant'anni, di origine marocchina ma da tempo residente in Trentino, è stato arrestato nel suo paese, Borgo Valsugana. Secondo i riscontri, la vittima ha aperto volontariamente la porta a chi gli ha tolto la vita È Khalid Mamdouh il 40enne marocchino fermato dai carabinieri di Borgo Valsugana e condotto in carcere a Spini di Gardolo con l’accusa di aver ucciso a Strigno Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione con una profonda ferita alla testa. Fondamentale per la cattura l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, i riscontri con i tabulati telefonici e i rilievi fatti dai carabinieri del Ris. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

