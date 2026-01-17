Chi è l’ex moglie di Gabriele Muccino Elena Majoni e la brutta battaglia in tribunale tra accuse e violenze

Elena Majoni è l’ex moglie del regista Gabriele Muccino, con cui è stata legata dal 2002 al 2006. Dalla loro relazione è nato il figlio Ilan, nel 2003. Negli anni si sono susseguite accuse e controversie legali tra i due, caratterizzate da tensioni e dispute giudiziarie. Questo articolo approfondisce le vicende e i dettagli di questa complessa situazione.

Gabriele Muccino è stato legato all'ex moglie Elena Majoni dal 2002 al 2006. Dalla loro unione è arrivato il figlio Ilan avuto nel 2003. Nel 2017 Elena Majoni ospite della trasmissione "Non E' L'Arena" condotta da Massimo Giletti, si era lasciata andare ad un duro sfogo: "È la prima volta che ne parlo in tv, il mio silenzio era necessario. Si parla di Gabriele Muccino, un grande regista: sarebbe stata la parola di una persona normale contro quella di un personaggio importante. Ho aspettato che arrivassero delle sentenze definitive e quindi delle prove. Ho parlato quando la mia parola non poteva più essere messa in dubbio"

