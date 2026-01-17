Chi è il nuovo compagno di Valeria Marini? L’estate per me è una stagione di rinascita fa venire le voglie… di felicità di amore

Valeria Marini, ospite di Monica Setta, condivide i suoi pensieri sull’estate come stagione di rinascita e rinnovamento. Tra ricordi di incontri con personaggi famosi e riflessioni su vecchi e nuovi amori, la showgirl si apre sul significato di questa stagione per lei. Un momento di sincerità che mette in luce il ruolo dell’estate come periodo di felicità e voglia di riscoprire se stessi.

Valeria Marini è la seconda ospite di oggi da Monica Setta e si racconta tra amori, vecchi e nuovi, e personaggi famosi che ha avuto la fortuna di incontrare, ma prima ammette: " L'estate per me è una stagione di rinascita, fa venire le voglie. di felicità, di amore. ci riaccende! Penso non faccia solo a me questo effetto ". Poi si parla delle sue foto rubate nel 2023 che la ritraevano in compagnia di un giovane ragazzo, ma è restia a raccontare i dettagli: " A volte le foto rubate dicono la verità e a volte no. Era una situazione di lavoro, non mi voglio sbilanciare ". Quando la Setta le chiede " L'ultimo amore, quello canonico? ", lei la blocca e dice: " No, basta.

Valeria Marini ha un compagno? “C’è una persona”/ “Quando qualcuno mi piace tanto…” - Nella vita della showgirl ci sarebbe un nuovo amore del quale ha parlato proprio lei: mistero sull'identità Valeria Marini sta vivendo una nuova fase della sua vita. ilsussidiario.net

