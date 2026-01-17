Patrizia Pellegrino rivela per la prima volta la sua relazione con Giancarlo Buontempo, il suo compagno dal 2018. Dopo otto anni di riserbo, l’attrice ha deciso di condividere pubblicamente questa storia sentimentale, offrendo uno sguardo sincero sulla loro relazione. In questa intervista esclusiva, Pellegrino racconta momenti e sentimenti legati a una storia che ha mantenuto segreta per lungo tempo.

L’attrice Patrizia Pellegrino apre in esclusiva il suo cuore e racconta per la prima volta della storia sentimentale con il manager Giancarlo Buontempo, a cui è legata dal 2018. Si confessa così Patrizia Pellegrino a Monica Setta ospite di Storie al bivio nella puntata di sabato 17 gennaio in onda alle 15.30 su Rai2. Giancarlo Buontempo, manager napoletano, fratello di Gabriella ed ex cognato di Italo Bocchino, era un amore di gioventù dell’attrice. “Eravamo stati insieme da ragazzi – spiega lei – ma io lo avevo lasciato perché mi sembrava troppo farfallone mentre io mi volevo sposare. In realtà lui si è sposato prima di me, ha avuto figli, amava la sua famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giancarlo Buontempo, il compagno “segreto” di Patrizia Pellegrino: “Dopo otto anni, solo ora abbiamo deciso di uscire allo scoperto”

