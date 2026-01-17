Chi è Eva Victor l' eroina di Julia Roberts e regista di Sorry Baby
Eva Victor è un'attrice e regista statunitense, nota per il suo ruolo in
Se prima dei Golden Globe non la conosceva nessuno, ora è probabile che tutti sappiano chi è Eva Victor, soprattutto chi era seduto in sala, stava seguendo la premiazione dal vivo o ha recuperato i momenti salienti della serata. Julia Roberts, diva di altri tempi candidata al riconoscimento nella categoria delle migliori attrice drammatiche per After the Hunt, è salita sul palco per consegnare il premio al miglior film commedia o musicale. Accolta con una standing ovation, la star si è goduta il momento e si è lanciata in qualche battuta, sempre col meraviglioso sorriso che la contraddistingue. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
