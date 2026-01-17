Chi è Angelica Russo moglie di Gabriele Muccino | Ho adottato sua figlia Penelope

Angelica Russo, moglie del regista Gabriele Muccino, ha condiviso in passato di aver adottato la figlia Penelope. La loro conoscenza risale al 2009, e la coppia ha costruito una relazione basata su rispetto e affetto. In un'intervista a Vanity Fair, Russo ha raccontato i momenti salienti della loro storia, offrendo uno sguardo sincero sulla loro vita condivisa.

Gabriele Muccino e la moglie Angelica Russo si sono conosciuti intorno al 2009 ed è stata proprio la donna – in un'intervista del passato per Vanity Fair – a raccontare la genesi del loro amore. "Come ci siamo conosciuti? A Roma in occasione della festa per i 70 anni di Cinecittà; io allora avevo già smesso di fare televisione e messo da parte l'idea di fare l'attrice.". Proseguendo nel racconto del primo incontro, Angelica Russo – moglie di Gabriele Muccino – ha spiegato: "Una mia amica mi disse: 'C'è solo un uomo interessante, Gabriele Muccino'. Ci presentammo e io gli feci un mucchio di complimenti per La ricerca della felicità, che avevo visto da poco.

