Il “consiglio di pace” incaricato di supervisionare la situazione nella Striscia di Gaza include diversi collaboratori di figure politiche di rilievo. Tra loro figurano il genero dell’ex presidente Trump, un ex produttore televisivo e un ex primo ministro britannico. Questa composizione riflette un tentativo di coinvolgere figure di varia provenienza per favorire un approccio equilibrato e diplomatico alla gestione della crisi nella regione.

La Casa Bianca ha annunciato alcuni dei componenti del “consiglio di pace”, cioè l’organismo internazionale previsto dalla seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas per gestire la Striscia di Gaza, iniziata mercoledì. Tra i compiti del consiglio ci sarà quello di supervisionare l’operato del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, un organismo composto da figure tecniche in gran parte palestinesi che dovrebbe governare la Striscia esautorando Hamas. Le persone che faranno parte del cosiddetto consiglio di pace sono il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, Steve Witkoff, cioè il capo dei negoziatori di Donald Trump per Gaza e l’Ucraina, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e l’imprenditore e genero di Trump Jared Kushner. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Chi c'è nel "consiglio di pace" che dovrà supervisionare la Striscia di Gaza

