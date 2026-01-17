Che balzo di Giovanni Franzoni nella WCSL di discesa | adesso cambia tutto per il pettorale!

Giovanni Franzoni ha ottenuto un importante risultato nella WCSL di discesa a Wengen, vincendo il suo primo superG e conquistando il terzo posto nella discesa libera. Questo successo rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, modificando significativamente le prospettive per il suo futuro nel circuito internazionale di sci alpino.

Giovanni Franzoni ha letteralmente svoltato la propria carriera nell’iconico scenario di Wengen, una delle località simbolo della Coppa del Mondo di sci alpino: ieri la vittoria nel superG (primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante) e oggi il terzo posto in discesa libera. Un doppio podio con due sfaccettature diverse: l’apoteosi del venerdì è arrivata scendendo con il pettorale numero 1 e sorprendendo l’intera concorrenza, la conferma del sabato è giunta presentandosi al cancelletto di partenza con il numero 28 e su una pista in condizioni non perfette. Sull’iconico tracciato del Lauberhorn, l’Italia ha definitivamente scoperto una sua promessa e se la deve coccolare, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a cui il lombardo si presenterà con le potenzialità per fare saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

