Centrosinistra Bartolo | Uniti per ridare speranze al Paese

Il centrosinistra si impegna a ricostruire fiducia e speranza nel Paese, unendo le forze per affrontare le sfide attuali. Bartolo evidenzia l’importanza di Lampedusa come simbolo di accoglienza e solidarietà europea, sottolineando come questa isola rappresenti un punto di partenza per un dialogo aperto e comune tra le nazioni. Un gesto che richiama la lunga storia di apertura dell’Europa, prima ancora delle attuali divisioni politiche.

Il medico di Lampedusa ed ex europarlamentare, nel suo intervento all'assemblea di Iv: ""Lampedusa è un luogo in cui l'Europa apre le sue porte, come ha sempre fatto da millenni. Da prima, cioè, che esistesse Giorgia Meloni" "Lampedusa è un luogo in cui l'Europa apre le sue porte, come ha sempre fatto da millenni. Da prima, cioè, che esistesse Giorgia Meloni. Alla presidente del Consiglio mi sento quindi di dire: 'Stai serena, Giorgia. L'Italia continuerà ad accogliere anche dopo di te'". Lo ha detto Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed ex europarlamentare, nel suo intervento all'assemblea di Iv, in corso a Milano.

